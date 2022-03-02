Служба безопасности Украины вместе с фондом "Вернись живым" и волонтерами создали сервис для сбора данных о перемещении оккупантов. Вся информация будет проверяться военными.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Ознакомиться с сервисом можно по ссылкой.
"На сайте стоит выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, который вы увидели, времени и месте ее обнаружения, а также знаках распознавания, нанесенных на ней", - пишет пресс-служба.
Всю информацию будут проверять военные, после чего российские оккупанты будут получать "привет" от наших ВСУ.
Фото: СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов (Getty Images)
Напомним, РБК-Украина писало о информационную платформу для иностранцев. На ней будут храниться все преступления Российской Федерации против Украины.
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