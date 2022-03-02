Ознакомиться с сервисом можно по ссылкой.

"На сайте стоит выбрать удобную для вас платформу: Telegram, Viber или Google-форму. Далее в ней кратко отвечайте на вопросы бота о виде техники, который вы увидели, времени и месте ее обнаружения, а также знаках распознавания, нанесенных на ней", - пишет пресс-служба.

Всю информацию будут проверять военные, после чего российские оккупанты будут получать "привет" от наших ВСУ.

Фото: СБУ создали сайт для сбора данных перемещения оккупантов (Getty Images)