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СБУ створили сайт для збору даних переміщення окупантів

Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України разом з фондом "Повернись живим" й волонтерами створили сервіс для збору даних про переміщення окупантів. Вся інформація перевірятиметься військовими.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Ознайомитись з сервісом можна за посиланням.

"На сайті варто обрати зручну для вас платформу: Telegram, Viber чи Google-форму. Далі у ній коротко відповідайте на запитання бота про вид техніки, який ви побачили, час та місце її виявлення, а також знаки розпізнавання, нанесені на ній", - пише пресслужба.

Усю інформацію перевірятимуть військові, після чого російські окупанти отримуватимуть "привіт" від наших ЗСУ.

Фото: СБУ створили сайт для збору даних переміщення окупантів (Getty Images)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про інформаційну платформу для іноземців. На ній зберігатимуться усі злочини Російської Федерації проти України.

Війна Росії проти України триває сьомий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

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