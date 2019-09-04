СБУ в сопровождении экологов пришла на "АрселорМиттал" с осмотром

Служба безопасности Украины (СБУ) пришла на предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" для осмотра объектов коксохимического производства. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Отмечается, что на предприятие допущены 11 представителей СБУ в сопровождении специалистов экологической инспекции и Днепропетровского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

По информации пресс-службы, представители СБУ совместно с экологами на основании постановления Бабушкинского районного суда Днепра в рамках уголовного дела об экоциде проводят осмотр углеподготовительного, коксового цехов, а также цехов улавливания и сероочистки коксохимического производства.

Напомним, 20 июля 2019 сотрудники СБУ уже проводили обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог". Через два СБУ заявила, что на комбинате выявлено превышение уровня радиации.

Ранее, 17 июля РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Было установлено, что представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух.