СБУ в супроводі екологів прийшла на "Арселорміттал" з оглядом

Служба безпеки України (СБУ) прийшла на підприємство "Арселорміттал Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва. Про це передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

Наголошується, що на підприємство допущені 11 представників СБУ у супроводі фахівців екологічної інспекції та Дніпропетровського обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України.

За даними прес-служби, представники СБУ спільно з екологами на підставі постанови Бабушкінського районного суду Дніпра в рамках кримінальної справи про екоцид проводять огляд вуглепідготовчого, коксового цехів, а також цехів вловлювання та сіркоочищення коксохімічного виробництва.

Нагадаємо, 20 липня 2019 співробітники СБУ вже проводили обшуки на криворізькому гірничо-металургійному комбінаті "Арселорміттал Кривий Ріг". Через два СБУ заявила, що на комбінаті виявлено перевищення рівня радіації.

Раніше, 17 липня РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ викрили у Кривому Розі посадових осіб одного з публічних акціонерних товариств на протиправної діяльності щодо забруднення навколишнього середовища та відкрили справу за фактом екоциду. Було встановлено, що представники підприємства порушували норми екологічної безпеки на виробництві і не допускали працівників Державної екологічної інспекції, які повинні були здійснювати вимірювання токсичних викидів у повітря.