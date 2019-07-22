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На "АрселорМиттал" выявили превышение уровня радиации, - СБУ 

Новости » Общество    22.07.2019 - 16:34
На "АрселорМиттал" выявили превышение уровня радиации, - СБУ 
Иллюстративное фото (facebook.com/ArcelorMittalUA)

Следственный отдел СБУ получил информацию о возможных угрозах жизни и здоровью сотрудников здоровья

На металургическом комбинате "АрселорМиттал" выявлено превышение уровня радиации. Об этом заявил руководитель следственного управления СБУ в Днепропетровской области Игорь Ена во время брифинг в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Службе безопасности Украины получили информацию о возможных угрозах жизни сотрудников предприятия. 

"Следственный отдел СБУ получил информацию о возможных угрозах жизни и здоровью сотрудников здоровья. Во время наладочных и пусковых работ на машине беспрерывного литья стали были допущены нарушения требований радиационной безопасности. В результате этого излучение превысило допустимые границы", - сообщил Игорь Ена. 

Также он заявил, что во время замеров была обнаружена радиация, которая значительно превышает значительные нормы для работы. 

"На месте во время замеров мы обнаружили радиацию, которая значительно превышает допустимые санитарные нормы для работы на этом предприятии. Это 4,4 микрозиверта в час. Все было зафиксировано во время процессуальных действий. Кроме того, сотрудники препятствовали осмотру оборудования", - заявил Ена. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 20 июля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски на криворожском горно-металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог".

Кроме того, 17 июля РБК-Украина сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили в Кривом Роге должностных лиц одного из публичных акционерных обществ на противоправной деятельности в отношении загрязнения окружающей среды и открыли дело по факту экоцида. Было установлено, что представители предприятия нарушали нормы экологической безопасности на производстве и не допускали работников Государственной экологической инспекции, которые должны были осуществлять измерения токсичных выбросов в воздух. 

 

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