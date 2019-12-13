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У СБУ повідомили деталі обшуків в приміщеннях ДСНС через пожежу в Одесі

Новини » Економіка     13.12.2019 - 20:35
У СБУ повідомили деталі обшуків в приміщеннях ДСНС через пожежу в Одесі

За даними спецслужби, в ДСНС намагалися приховати і знищити документацію про стан пожежної безпеки в будівлі

У Службі безпеки України розповіли деталі обшуків в службових приміщеннях Держслужби з надзвичайних ситуацій Одеської через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, співробітники спецслужби перевіряють відомство щодо неналежного виконання службових обов'язків і використання службового становища всупереч інтересам служби, що призвело до загибелі 16 осіб.

За інформацією СБУ, окремі керівники ДСНС намагалися приховати і знищити документацію по проведеної перевірки протипожежного стану і надання дозволу на експлуатацію приміщень коледжу.

"Для документування дій посадових осіб проводяться слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного управління ДСНС України в Одеській області. Зараз вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадових осіб ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Проводяться слідчі дії. Відкрито справу за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Як відомо, пожежа в одеському коледжі відбулася 4 грудня. В результаті загинули 16 осіб. У коледжі не було навіть пожежної сигналізації.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід для директора згорілого одеського коледжу економіки і права Любові Кочерги у вигляді цілодобового домашнього арешту. Їй повідомили про підозру у службовій недбалості та порушення правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

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