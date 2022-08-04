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СБУ сообщила о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу на востоке: список

Фото: СБУ сообщила о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу на востоке (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении колаборантам, которые помогают врагу проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"СБУ задокументировала преступную деятельность еще 5 коллаборантов, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что предатели имитируют "деятельность", принимают участие в пропагандистских мероприятиях, а также заставляют население подчиняться "новым порядкам".

Фото: СБУ сообщила о подозрении колаборантам, которые помогают врагу на востоке (t.me/SBUkr)

Подозрение было объявлено:

  • жителю Рубежного, бывшему депутату горсовета от "ОПЗЖ", который назначен "заместителем главы администрации" временно оккупированного Сватовского района;
  • депутату местного совета, которая заняла должность "заместителя главы администрации Марковского района ЛНВ";
  • "начальницы отдела жизнеобеспечения села Веселое Старобельского района;
  • жителю Донетчины, который возглавил "администрацию Волновахского района ДНР";
  • так называемому председателю "Мангушского поселкового совета ДНР".

Каждому из предателей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности разоблачила помощника действующего нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае оккупации региона Россией.

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Служба безопасности Украины