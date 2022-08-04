СБУ сообщила о подозрении коллаборантам, которые помогают врагу на востоке: список

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении колаборантам, которые помогают врагу проводить оккупацию на территориях Донецкой и Луганской областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"СБУ задокументировала преступную деятельность еще 5 коллаборантов, которые помогают российским захватчикам легализовать свою "власть" на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей", - пишет пресс-служба СБУ.
Отмечается, что предатели имитируют "деятельность", принимают участие в пропагандистских мероприятиях, а также заставляют население подчиняться "новым порядкам".
Фото: СБУ сообщила о подозрении колаборантам, которые помогают врагу на востоке (t.me/SBUkr)
Подозрение было объявлено:
Каждому из предателей грозит лишение свободы сроком до 10 лет.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Служба безопасности разоблачила помощника действующего нардепа, который хотел стать гауляйтером Черкасской области в случае оккупации региона Россией.
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