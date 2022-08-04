СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході: список

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу проводити окупацію на територіях Донецької та Луганської областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
"СБУ задокументувала злочинну діяльність ще 5 колаборантів, які допомагають російським загарбникам легалізувати свою "владу" на тимчасово окупованих територіях Луганщини та Донеччини", - пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що зрадники імітують "діяльність", беруть участь у пропагандистських заходах, а також змушують населення підкорюватись "новим порядкам".
Фото: СБУ повідомила про підозру колаборантам, які допомогають ворогу на сході (t.me/SBUkr)
Підозру було оголошено:
Кожному зі зрадників загрожує позбавлення волі строком до 10 років.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки викрила помічника чинного нардепа, який хотів стати гауляйтером Черкаської області у разу окупації регіону Росією.
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