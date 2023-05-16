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СБУ скидає снаряди на техніку окупантів, які скаржаться на нестачу боєприпасів (відео)

Фото: Оператор БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Бійці спецпідрозділу Центру спеціальних операцій "А" використовують ударні дрони для знищення ворожої техніки. Снаряди скидають прямо на танки та БМП окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"Росіяни скаржаться, що їм не вистачає боєприпасів? Спецпризначенці СБУ здійснюють прямі адресні доставки без затримок", - йдеться у повідомленні.

СБУ повідомляє, що окупанти отримують свої замовлення просто "на ходу".

"Оператори ударних дронів з ЦСО "А" всіма силами скорочують час отримання посилок, щоб обробити якомога більше замовлень", - додали у Службі безпеки України.

Зазначається, що це лише частина роботи наших воїнів, незабаром буде ще більше знищених загарбників та їхньої техніки.

Нагадаємо, що українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Українським захисникам вдалося виявити позиції російських танків біля Кремінної (Луганська область). Точковими ударами з артилерії їх було знищено.

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