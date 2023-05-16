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СБУ сбрасывает снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов (видео)

Фото: Оператор БПЛА (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций А используют ударные дроны для уничтожения вражеской техники. Снаряды сбрасывают прямо на танки и БМП оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что оккупанты получают свои заказы просто "на ходу".

"Операторы ударных дронов с ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов", - добавили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что это лишь часть работы наших воинов, в скором времени будет еще больше уничтожены захватчики и их техника.

Напомним, что украинские десантники в очередной раз уничтожили вражеский танк. Подорвавшись на мине, российские военные начали бежать, хотя до этого пытались идти штурмом.

Украинским защитникам удалось выявить позиции российских танков у Кременной (Луганская область). Точечными ударами с артиллерии они были уничтожены.

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