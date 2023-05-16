Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео)
Українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.
"Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину", - йдеться в повідомленні.
Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,
"Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!" - зізнаються десантники.
Як повідомлялось, ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.
Додамо, що число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.
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