ua ru
Вт, 16 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео)

Новость на русском →
Україна, Вівторок 16 травня 2023 14:19
Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео) Фото: десантники знищили російський танк (ілюстрація/t me livekharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,

"Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!" - зізнаються десантники.

Як повідомлялось, ЗСУ відтіснили російські сили на південь від Бахмута та на північний захід від міста. Це дозволило відновити лінію постачання.

Додамо, що число ліквідованих російських окупантів в Україні з початку повномасштабного вторгнення становить вже майже 200 тисяч. Українські військові минулої доби ліквідували ще 520 загарбників, а також знищили 13 ворожих артсистем, 12 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
Серед них "Кинжали": Росія атакувала Україну 18 ракетами, всі вони знищені, - Залужний
DAILY
Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна
Віталій НосачФотокорреспондент Два дні під Бахмутом. Історії військових із найгарячішої точки фронту – репортаж РБК-Україна