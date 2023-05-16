Окупанти почали тікати. Десантники знищили російський танк (відео)

Українські десантники в черговий раз знищили ворожий танк. Підірвавшись на міні російські військові почали тікати, хоча до цього намагались йти штурмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська .

"Противник намагався штурмувати позиції наших захисників, але як завжди не вдало! Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, рятуючи своє нікчемне життя, залишивши бойову машину", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли військові, пошкоджену техніку ще можна відновити,

"Але ми не даємо ворогам такої можливості! Все що не знищено на землі, добиваємо з повітря!" - зізнаються десантники.