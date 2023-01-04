СБУ розслідує поїздки екс-ведучої каналів Медведчука на окуповані території

СБУ не розкриває ім'я журналістки, але джерела РБК-Україна у правоохоронних органах підтвердили, що мова йде про Діану Панченко.

"Слідчі Служби безпеки України почали досудове розслідування щодо однієї з проросійських журналісток, яка працювала на телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що справу відкрито за ч.2 ст. 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Згідно з матеріалами слідства, проросійські сюжети Панчено маніпулюють свідомістю глядачів в інтересах Росії. Зокрема, йдеться про створений нею нібито документальний фільм про зруйнований окупантами Маріуполь, в якому, на думку слідчих, використовуються пропагандистські наративи РФ.

Наразі тривають необхідні слідчо-оперативні заходи, призначені відповідні експертизи. За їхніми висновками будуть вживатися подальші заходи.

Додамо, що у грудні Панченко заявила, що поїхала у Донецьк. Пізніше вона оприлюднила фільм з тимчасово окупованих Донецька та Маріуполя. При цьому ЗМІ повідомляли, що вона не могла проїхати на окуповані території у законний спосіб.