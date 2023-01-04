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СБУ расследует поездки экс-ведущей каналов Медведчука на оккупированные территории

Фото: Диана Панченко (facebook.com/diana_panchenko)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба безопасности Украины открыла производство в отношении бывшей ведущей телеканалов Виктора Медведчука, которая снимала пророссийские сюжеты на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы в СБУ.

СБУ не раскрывает имя журналистки, но источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Диане Панченко.

"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, которая работала на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты Панчено манипулируют сознанием зрителей в интересах России. В частности, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном оккупантами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропандистские нарративы РФ.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие действия.

Добавим, что в декабре Панченко заявила, что поехала в Донецк. Позже она обнародовала фильм с временно оккупированных Донецка и Мариуполя. При этом СМИ сообщали, что она не могла проехать на оккупированные территории законным способом.

Напомним, недавно в Тернополе разоблачили ботоферму, через которую распространяли нарративы Кремля.

Кроме того, правоохранители задержали коллаборанта, работавшего на спецслужбы Беларуси.

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Виктор МедведчукСлужба безопасности Украины