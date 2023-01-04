СБУ расследует поездки экс-ведущей каналов Медведчука на оккупированные территории

СБУ не раскрывает имя журналистки, но источники РБК-Украина в правоохранительных органах подтвердили, что речь идет о Диане Панченко.

"Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование в отношении одной из пророссийских журналисток, которая работала на телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дело открыто по ч.2 ст. 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Согласно материалам следствия, пророссийские сюжеты Панчено манипулируют сознанием зрителей в интересах России. В частности, речь идет о созданном ею якобы документальном фильме о разрушенном оккупантами Мариуполе, в котором, по мнению следователей, используются пропандистские нарративы РФ.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия, назначены соответствующие экспертизы. По их выводам будут приниматься дальнейшие действия.

Добавим, что в декабре Панченко заявила, что поехала в Донецк. Позже она обнародовала фильм с временно оккупированных Донецка и Мариуполя. При этом СМИ сообщали, что она не могла проехать на оккупированные территории законным способом.