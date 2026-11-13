СБУ розпочала внутрішню перевірку через справу "Карфаген", - ЗМІ

У відповідь на запит журналістів в СБУ повідомили, що наразі двоє посадовців спецслужби, які фігурували у розслідуванні Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже звільнені з посад.

Відомство започаткувало внутрішню перевірку за фактами зі справи "Карфаген".

У спецслужбі наголосили, що надають повне сприяння слідству та співпрацюють з НАБУ і САП.

Водночас у відомстві не уточнили, з якої дати триває перевірка та кого саме вона стосується, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Журналісти також запитували СБУ про можливий доступ до системи відеоспостереження "Безпечне місто".

За даними НАБУ і САП, у липні 2026 року під час підготовки нападу на чоловіка біля столичного спортклубу учасники злочинної групи отримували фото та геолокацію авто потерпілого онлайн.

На оприлюднених знімках маркування вказувало, що доступ здійснювався з акаунту співробітника Департаменту захисту національної державності СБУ.

У спецслужбі залишили без відповіді запитання про те, чи встановили цього співробітника ДЗНД, чи вживали щодо нього заходи, а також чи було відомо керівництву про такі факти до розголосу.

Окрім того, в СБУ не прокоментували інформацію щодо можливого службового розслідування стосовно генерал-майора на прізвисько "Акім".

За даними слідства, під цим псевдонімом на записах НАБУ ймовірно фігурує Сергій Дука - колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією.