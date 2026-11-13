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СБУ розпочала внутрішню перевірку через справу "Карфаген", - ЗМІ

19:13 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: СБУ розпочала внутрішнє розслідування (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безпеки України розпочала внутрішню перевірку через матеріали розслідування справи "Карфаген". Підставою стали дані про ймовірну причетність посадовців відомства до злочинної діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Схеми" ("Радіо Свобода").

У відповідь на запит журналістів в СБУ повідомили, що наразі двоє посадовців спецслужби, які фігурували у розслідуванні Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вже звільнені з посад.

Відомство започаткувало внутрішню перевірку за фактами зі справи "Карфаген".

У спецслужбі наголосили, що надають повне сприяння слідству та співпрацюють з НАБУ і САП.

Водночас у відомстві не уточнили, з якої дати триває перевірка та кого саме вона стосується, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Журналісти також запитували СБУ про можливий доступ до системи відеоспостереження "Безпечне місто".

За даними НАБУ і САП, у липні 2026 року під час підготовки нападу на чоловіка біля столичного спортклубу учасники злочинної групи отримували фото та геолокацію авто потерпілого онлайн.

На оприлюднених знімках маркування вказувало, що доступ здійснювався з акаунту співробітника Департаменту захисту національної державності СБУ.

У спецслужбі залишили без відповіді запитання про те, чи встановили цього співробітника ДЗНД, чи вживали щодо нього заходи, а також чи було відомо керівництву про такі факти до розголосу.

Окрім того, в СБУ не прокоментували інформацію щодо можливого службового розслідування стосовно генерал-майора на прізвисько "Акім".

За даними слідства, під цим псевдонімом на записах НАБУ ймовірно фігурує Сергій Дука - колишній перший заступник начальника ДЗНД СБУ, якого підозрюють у керівництві злочинною організацією.

Нагадаємо, що 13 листопада генерал-майор Служби безпеки України Сергій Дука вийшов із СІЗО після внесення за нього застави у розмірі 65 млн гривень.

Перед цим, 5 листопада, НАБУ і САП повідомили про підозру п’ятьом учасникам злочинної організації, яку викрили напередодні в межах операції "Карфаген".

Серед фігурантів справи опинилися високопосадовці СБУ та Нацполіції.

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