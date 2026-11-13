СБУ начала внутреннюю проверку из-за дела "Карфаген", - СМИ

В ответ на запрос журналистов в СБУ сообщили, что в настоящее время двое должностных лиц спецслужбы, фигурировавшие в расследовании Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уже уволены с должностей.

Ведомство положило начало внутренней проверке по фактам из дела "Карфаген".

В спецслужбе подчеркнули, что оказывают полное содействие следствию и сотрудничают с НАБУ и САП.

В то же время в ведомстве не уточнили, с какой даты идет проверка и кого именно она касается, сославшись на тайну досудебного расследования.

Журналисты также спрашивали СБУ о возможном доступе к системе видеонаблюдения "Безопасный город".

По данным НАБУ и САП, в июле 2026 г. во время подготовки нападения на мужчину возле столичного спортклуба участники преступной группы получали фото и геолокацию авто потерпевшего онлайн.

На обнародованных снимках маркировка указывала, что доступ производился с аккаунта сотрудника Департамента защиты национальной государственности СБУ.

В спецслужбе оставили без ответа вопрос о том, установили ли этого сотрудника ГЗНИ, принимали ли к нему меры, а также было ли известно руководству о таких фактах до огласки.

Кроме того, в СБУ не прокомментировали информацию о возможном служебном расследовании генерал-майора по прозвищу "Аким".

По данным следствия, под этим псевдонимом на записях НАБУ вероятно фигурирует Сергей Дука - бывший первый заместитель начальника ГЗНИ СБУ, подозреваемый в руководстве преступной организацией.