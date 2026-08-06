СБУ розкрила подробиці ураження Ярославського НПЗ і не тільки

Українські дрони били по Ярославському НПЗ та двох кораблях берегової охорони ФСБ у Керчі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України у Telegram.
СБУ спільно із іншими складовими Сил оборони завдала успішних ударів по нафтопереробному заводу "Славнефть-ЯНОС" у російському Ярославлі. Підприємство розташоване на відстані понад 700 км від держкордону України.
Ярославський НПЗ - одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі РФ потужністю майже 15 млн тонн нафти на рік.
Завод виробляє:
Унаслідок атаки українських безпілотників на території підприємства пролунало щонайменше шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.
За попередньою інформацією:
Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.
Також унаслідок ударів дронів СБУ по території порту в Керчі у тимчасово окупованому Криму пошкодження отримали два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони ФСБ РФ:
Раніше РБК-Україна писало, що вранці 6 серпня російське місто Ярославль зазнало атаки дронів. Після ударів на місцевому НПЗ виникла пожежа.
Також минулого тижня СБУ завдавала потужних ударів по підприємствах ВПК РФ, паливно-енергетичній інфраструктурі, засобах ППО, військових аеродромах, логістичних об'єктах та складах ворога.