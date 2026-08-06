СБУ раскрыла подробности поражения Ярославского НПЗ и не только

СБУ поразила Ярославский НПЗ

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле. Предприятие расположено на расстоянии более 700 км от госграницы Украины.

Ярославский НПЗ - одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит:

бензин,

дизельное топливо,

авиационный керосин,

другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.

В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия раздалось по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.

По предварительной информации:

повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив;

два резервуара охвачены огнем.

Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.

Удары по кораблям ФСБ

Также в результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 ("Светляк") береговой охраны ФСБ РФ: