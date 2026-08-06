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СБУ раскрыла подробности поражения Ярославского НПЗ и не только

16:59 06.08.2026 Чт
2 мин
Украина успешно атаковала три "жирных" вражеских цели
aimg Елена Бджола
Фото: Ярославский НПЗ после атаки дронов СБУ (росСМИ)

Украинские дроны били по Ярославскому НПЗ и двум кораблям береговой охраны ФСБ в Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины в Telegram.

СБУ поразила Ярославский НПЗ

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны нанесла успешные удары по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в российском Ярославле. Предприятие расположено на расстоянии более 700 км от госграницы Украины.

Ярославский НПЗ - одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью почти 15 млн тонн нефти в год.

Завод производит:

  • бензин,
  • дизельное топливо,
  • авиационный керосин,
  • другие стратегически важные нефтепродукты для центральных регионов России и столичной агломерации.

В результате атаки украинских беспилотников на территории предприятия раздалось по меньшей мере шесть взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.

По предварительной информации:

  • повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив;
  • два резервуара охвачены огнем.

Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.

Удары по кораблям ФСБ

Также в результате ударов дронов СБУ по территории порта в Керчи во временно оккупированном Крыму повреждения получили два патрульных корабля проекта 10410 ("Светляк") береговой охраны ФСБ РФ:

  • "Балаклава",
  • "Керчь".

Ранее РБК-Украина писало, что утром 6 августа российский город Ярославль подвергся атакам дронов. После ударов на местном НПЗ возник пожар.

Также на прошлой неделе СБУ наносила мощные удары по предприятиям ВПК РФ, топливно-энергетической инфраструктуре, средствам ПВО, военным аэродромам, логистическим объектам и складам врага.

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