СБУ за год уничтожила российскую ПВО на 4 миллиарда долларов (видео)

СБУ фактически "ослепила" российскую армию. Спецназовцы уничтожили радары и системы ПВО, которые ранее видели и сбивали наши самолеты и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

За 2025 год спецназовцы Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины устроили настоящий "погром" российской противовоздушной обороны.

Спецназовцы целенаправленно уничтожали дорогие российские установки, которые должны были бы защищать их небо. Всего за год оккупанты потеряли техники на 4 миллиарда долларов.

Под прицел дальнобойных средств "Альфы" попали ключевые элементы российского щита. Спецназовцы системно выводили из строя как комплексы большой дальности, так и системы прикрытия непосредственно на линии фронта и в тылу.

Зенитные системы: зафиксировали уничтожение комплексов С-300, С-350 и С-400.

Тактическая ПВО: подтвердили поражение ЗРК "Бук-М1/ М2" и "Тор-М1/ М2/ М3".

Защита неба: ликвидировали зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1/ С2".

Кроме пусковых установок, серьезные потери понесли российские средства радиолокационной разведки. Без этих радаров вражеская ПВО не может обнаруживать воздушные цели.

Среди пораженных объектов - ЛС "Небо-У/Небо-М", "Подлет", "Ниобий" и "Каста-2Е2". Также выведены из строя радары наведения из состава дивизионов С-400, в частности радар 92Н6.

"Эта работа принесла системный эффект: были пробиты коридоры в многослойной ПВО РФ и обеспечены безопасные проходы для украинских дальнобойных дронов вглубь вражеского тыла - по военным базам, складам, аэродромам и другим военным объектам", - отметили в Службе безопасности Украины.