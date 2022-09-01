Во Львове сеть пропагандистов работала на боевиков "ЛНР": организатора задержали
Во Львове разоблачили сеть пропагандистов, которые работали на так называемую "ЛНР". Они оправдывали преступления оккупантов и распространяли фейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
По данным следствия, агитаторы выполняли инструкции кураторов из "управления гуманитарных операций ЛНР", которое подчиняется российскими спецслужбами. Пропагандисты работали на Львовский регион. В соцсетях злоумышленники с фейковых страниц оправдывали действия оккупантов.
Руководил сетью мужчины с пророссийскими взглядами. Он является администратором антиукраинского сообщества "Львовская народная республика". Также он наполнял антиукраинские сайты, в том числе "ВосходИнфо".
В доме пропагандиста нашли компьютерную технику и другие доказательства сотрудничества с оккупантами. Организатору сети объявили подозрение по 5 статьям УК. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Другим участникам сети также объявили подозрение.
Фото: СБУ разоблачила сеть российских агитаторов (ssu.gov.ua)
Напомним, в Сумской области разоблачили "законсервированного" российского агента, который передавал ФСБ данные о военных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.