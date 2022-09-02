СБУ викрила "зірку" російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області

Співробітники Служби України в Луганській області встановили 19-річну дівчину, яка активно брала участь у пропагандистських роликах окупантів, а також двох колаборанток, які погодилися обійняти посади у незаконних органах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ задокументовали активне "розкручування" у пропагандистських роликах Росії 19-річної уродженки Сватове.

Так, "юну Лізу зі звільненого Сватового" намагаються зробити "обличчям" народу Луганської області, який очікував російського "асвабаждєнія".

Повідомляється, що дівчина знялася у телевізійних проектах, у яких:

підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти нашої країни;

закликала допомагати армії РФ у війні;

агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією Росії на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

СБУ викрила ще двох колаборанток, які працювали на так званих "керівних посада" терористичної організації "ЛНР". Тепер їм доручили встановлювати окупаційний режим на щойно захоплених територіях.

Одна з них наразі керує незаконною "паспортизацією" мешканців Білокуракивщини, а саме: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи так званої "ЛНР" і російські паспорти.

Зазначаено, що раніше вона працювала в.о. так званого "керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі ЛНР". Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому "Білокуракинському РВВС МВС ЛНР".

Інша колаборантка - "голова" так званого "Кремінського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганської області.

Встановлено, що зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією Росії як "кадрове підкріплення".

Раніше "регіоналка" була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

На знак подяки загарбники запропонували їй псевдопосаду "в.о. голови адміністрації Кремінського району ЛНР", де вона активно сприяє утвердженню окупаційного режиму.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.