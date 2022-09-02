ua ru
Пт, 02 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ викрила "зірку" російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 02 вересня 2022 17:23
СБУ викрила "зірку" російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області Фото: СБУ викрила "зірку" російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області (instagram com securityservice_ukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби України в Луганській області встановили 19-річну дівчину, яка активно брала участь у пропагандистських роликах окупантів, а також двох колаборанток, які погодилися обійняти посади у незаконних органах так званої "ЛНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ задокументовали активне "розкручування" у пропагандистських роликах Росії 19-річної уродженки Сватове.

Так, "юну Лізу зі звільненого Сватового" намагаються зробити "обличчям" народу Луганської області, який очікував російського "асвабаждєнія".

Повідомляється, що дівчина знялася у телевізійних проектах, у яких:

  • підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти нашої країни;
  • закликала допомагати армії РФ у війні;
  • агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією Росії на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

СБУ викрила &quot;зірку&quot; російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області

СБУ викрила ще двох колаборанток, які працювали на так званих "керівних посада" терористичної організації "ЛНР". Тепер їм доручили встановлювати окупаційний режим на щойно захоплених територіях.

Одна з них наразі керує незаконною "паспортизацією" мешканців Білокуракивщини, а саме: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи так званої "ЛНР" і російські паспорти.

Зазначаено, що раніше вона працювала в.о. так званого "керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі ЛНР". Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому "Білокуракинському РВВС МВС ЛНР".

Інша колаборантка - "голова" так званого "Кремінського району ЛНР", незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганської області.

Встановлено, що зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією Росії як "кадрове підкріплення".

Раніше "регіоналка" була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

На знак подяки загарбники запропонували їй псевдопосаду "в.о. голови адміністрації Кремінського району ЛНР", де вона активно сприяє утвердженню окупаційного режиму.

Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

СБУ викрила &quot;зірку&quot; російської пропаганди і ще двох колаборантів в Луганській області

Нагадаємо, СБУ викрили мережу пропагандистів, що працювали на так звану "ЛНР" у Львові. Вони виправдовували злочини росіян та поширювали фейки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ пропагандист колаборант
NEWS
Київ знову накрив їдкий смог
Київ знову накрив їдкий смог
DAILY
Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Том Купер: Єдиний шлях перемогти росіян – знищити їх