СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов КГГА

Cлужба безопасности Украины (СБУ) разоблачила на взятке главу комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как сообщается, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тыс. долларов - второй части взятки.

Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

Фото: задержание чиновника (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киеве задержали злоумышленника, который за 150 тыс. долларов продавал "связи" в Офисе президента. Мошенника задержали с поличным при получении части средств в размере 30 тыс. евро.

Кроме того, 12 ноября появилась информация, что директора департамента публичной информации Офиса президента Светлану Кондзелю задержали на взятке, сумма которой составила 150 тыс. долларов.

Позже в Офисе президента подтвердили информацию о задержании Кондзели. При этом было отмечено, что для президента нет "своих" или чужих".