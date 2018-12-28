СБУ разоблачила вербовку осужденных, переданных украинским властям с "ЛНР"

Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Трех осужденных передали в декабре 2018 году

Контрразведчики СБУ разоблачили вербовку представителями "ЛНР" осужденных, которые были переданы для отбытия наказания с временно оккупированной территории в украинских пенитенциарных учреждений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, СБУ обнаружила среди заключенных, перемещенных с временно оккупированного Луганска в декабре 2018 года трех лиц, завербованных так называемой "МГБ ЛНР".

Правоохранители установили, что террористы через угрозы и психологическое давление заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве. По замыслу боевиков, заключенные после отбытия наказания должны были собирать для "МГБ ЛНР" информацию относительно мест дислокации, состава и перемещения украинских военных подразделений.

В случае отказа террористы угрожали насилием, лишением свиданий с родными и блокированием перемещения на контролируемую украинской властью территорию.

Осужденные оказали сотрудникам СБУ подробную информацию об обстоятельствах вербовки. Продолжаются мероприятия по проверке других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Напомним, в этом году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные производство в отношении десяти граждан России за шпионские действия на территории Украины.

РБК-Украина сообщало, что в Днепропетровской области сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации "ДНР".