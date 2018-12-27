СБУ відкрила справи проти 10 громадян РФ за підозрою у шпигунстві

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)

Чотирьом росіянам оголошено про підозру

Цього року Служба безпеки України (СБУ) порушила кримінальні провадження щодо десяти громадян Росії через шпигунські дії на території України. Про це повідомив представник контррозвідки СБУ Володимир Нестюк, передає кореспондент РБК- Україна.

За його словами, у 2018 році чотирьом громадянам РФ оголошено про підозру у вчиненні злочину.

"10 осіб стали фігурантами кримінальних проваджень за статтею 114 ККУ, чотирьом оголошено про підозру… Коли ми говоримо про іноземних громадян, тобто представників певних організацій, груп чи їх представників - це стаття 114 Кримінального кодексу України - "шпигунство". Вона передбачає кваліфікацію дій виключно для іноземних громадян. Ми говоримо сьогодні про громадян Російської Федерації", - повідомив Нестюк.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки України викрила діяльність агентів Російської Федерацій в 11 областях України.

Як писало РБК-Україна раніше, СБУ викрила агентурну мережу Генерального штабу Збройних сил РФ, яка планувала заходи з дестабілізації в Україні.

Додамо також, 20 грудня Служба безпеки України повідомляла про викриття і затримання трьох агентурно-бойових груп російської військової розвідки на сході країни. У спецслужбі пообіцяли оприлюднити деталі спецоперації.