СБУ открыла дела против 10 граждан РФ по подозрению в шпионаже

Иллюстративное фото (РБК-Украина, Виталий Носач)

Четырем россиянам объявлено о подозрении

В этом году Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовные производства в отношении десяти граждан России из-за шпионских действий на территории Украины. Об этом сообщил представитель контрразведки СБУ Владимир Нестюк, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в 2018 году четырем гражданам РФ объявлено о подозрении в совершении преступления.

"10 человек стали фигурантами уголовных производств по статье 114 УК, четырем объявлено о подозрении... Когда мы говорим об иностранных гражданах, то есть представителях определенных организаций, групп или их представителей - это статья 114 Уголовного кодекса Украины - "шпионаж". Она предусматривает квалификацию действий исключительно для иностранных граждан. Мы говорим сегодня о гражданах Российской Федерации", - сообщил Нестюк.

Напомним, контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила деятельность агентов Российской Федераций в 11 областях Украины.

Как писало РБК-Украина ранее, СБУ разоблачила агентурную сеть Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которая планировала мероприятия по дестабилизации в Украине.

Добавим также, 20 декабря Служба безопасности Украины сообщала о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. В спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации.