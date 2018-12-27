ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

СБУ перекрыла поставки товаров на оккупированные территории Донбасса

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 20:34
СБУ перекрыла поставки товаров на оккупированные территории Донбасса
Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники поставляли товары и продукты в "ДНР"

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и пищевых продуктов на временно неподконтрольную территорию Украины.

Для того, чтобы скрыть противоправную деятельнось, преступники использовали различные регионы Украины, в том числе офисные и складские помещения находились в городах Курахово и Краматорск Донецкой области. Таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен.

После таможенного оформления товары поступали на территорию РФ где перегружались и доставляли к так называемой "ДНР". В дальнейшем, через предприятия, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, дельцы реализовывали продукцию и платили налоги фискальным органам квазигосударственного образования "ДНР".

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух исполнителей незаконной схемы. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к четырем годам лишения свободы боевика террористической организации ЛНВ.

РБК-Украина сообщало, что в этом году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные производства в отношении десяти граждан России из-за шпионских действий на территории Украины.

Завербованного РФ сотрудника Минобороны приговорили к 4 годам заключения За год СБУ задержала свыше 50 подозреваемых в госизмене
Новости Украины Служба безопасности УкраиныДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь