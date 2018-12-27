СБУ перекрыла поставки товаров на оккупированные территории Донбасса

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники поставляли товары и продукты в "ДНР"

В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, злоумышленники наладили канал поставки товаров народного потребления и пищевых продуктов на временно неподконтрольную территорию Украины.

Для того, чтобы скрыть противоправную деятельнось, преступники использовали различные регионы Украины, в том числе офисные и складские помещения находились в городах Курахово и Краматорск Донецкой области. Таможенное оформление экспорта товаров осуществлялось в зонах ответственности Киевской, Днепропетровской и Харьковской таможен.

После таможенного оформления товары поступали на территорию РФ где перегружались и доставляли к так называемой "ДНР". В дальнейшем, через предприятия, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, дельцы реализовывали продукцию и платили налоги фискальным органам квазигосударственного образования "ДНР".

Сотрудники СБУ задержали организатора и двух исполнителей незаконной схемы. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, Токмакский районный суд Запорожской области приговорил к четырем годам лишения свободы боевика террористической организации ЛНВ.

РБК-Украина сообщало, что в этом году Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовные производства в отношении десяти граждан России из-за шпионских действий на территории Украины.