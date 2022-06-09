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СБУ разоблачила схему продажи военной амуниции в Черкасской области

Фото: СБУ разоблачила схему продаже военной амуниции в Черкасской области (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему продажи амуниции, которая была предназначена для ВСУ. Организатором оказался бывший военный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров изготавливались на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи", - пишет пресс-служба.

Организатор схемы наладил связи с производственными цехами после чего присвоил партию амуниции на общую сумму более чем 2 млн гривен. Преступник продавал товары волонтерам и мобилизованным местным жителям.

Во время обысков было изъято:

  • более 500 комплектов военной формы;
  • берцы и другая обувь;
  • бафы, балаклавы, головные уборы;
  • маскировочные костюмы и костюмы химической защиты;
  • партию плитоносок и т.

Все изъятые товары будут переданы нашим защитникам.

Фото: СБУ разоблачила схему продаже военной амуниции в Черкасской области (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала коллаборанта, который сотрудничал с российскими спецслужбами и создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.

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