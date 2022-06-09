СБУ разоблачила схему продажи военной амуниции в Черкасской области

Сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему продажи амуниции, которая была предназначена для ВСУ. Организатором оказался бывший военный.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров изготавливались на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи", - пишет пресс-служба.
Организатор схемы наладил связи с производственными цехами после чего присвоил партию амуниции на общую сумму более чем 2 млн гривен. Преступник продавал товары волонтерам и мобилизованным местным жителям.
Во время обысков было изъято:
Все изъятые товары будут переданы нашим защитникам.
Фото: СБУ разоблачила схему продаже военной амуниции в Черкасской области (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ задержала коллаборанта, который сотрудничал с российскими спецслужбами и создавал СМИ для распространения пропаганды РФ в Украине.
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