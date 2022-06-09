СБУ разоблачила схему продажи военной амуниции в Черкасской области

Сотрудники СБУ разоблачили незаконную схему продажи амуниции, которая была предназначена для ВСУ. Организатором оказался бывший военный.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"По данным следствия, преступную схему по продаже военной амуниции и снаряжения организовал бывший военный, житель Умани. Эти категории товаров изготавливались на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были "не для продажи", - пишет пресс-служба.

Организатор схемы наладил связи с производственными цехами после чего присвоил партию амуниции на общую сумму более чем 2 млн гривен. Преступник продавал товары волонтерам и мобилизованным местным жителям.

Во время обысков было изъято:

более 500 комплектов военной формы;

берцы и другая обувь;

бафы, балаклавы, головные уборы;

маскировочные костюмы и костюмы химической защиты;

партию плитоносок и т.

Все изъятые товары будут переданы нашим защитникам.

Фото: СБУ разоблачила схему продаже военной амуниции в Черкасской области (ssu.gov.ua)