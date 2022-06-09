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СБУ викрила схему продажі військової амуніції в Черкаській області

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Четвер 09 червня 2022 14:54
СБУ викрила схему продажі військової амуніції в Черкаській області Фото: СБУ викрила схему продажі військової амуніції в Черкаській області (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ викрили незаконну схему продажі амуніції, яка була призначена для ЗСУ. Організатором виявився колишній військовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу", - пише пресслужба.

Організатор схеми налагодив зв’язки з виробничими цехами після чого привласнив партію амуніції на загальну суму більше ніж 2 млн гривень. Злочинець продавав товари волонтерам й мобілізованим місцевим мешканцям.

Під час обшуків було вилучено:

  • понад 500 комплектів військової форми;
  • берці та інше взуття;
  • бафи, балаклави, головні убори;
  • маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
  • партію плитоносок тощо.

Усі вилучені товари будуть передані нашим захисникам.

Фото: СБУ викрила схему продажі військової амуніції в Черкаській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала колаборанта, який співпрацював з російськими спецслужбами й створював ЗМІ для поширення пропаганди РФ в Україні.

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