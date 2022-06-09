Співробітники СБУ викрили незаконну схему продажі амуніції, яка була призначена для ЗСУ. Організатором виявився колишній військовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу", - пише пресслужба.

Організатор схеми налагодив зв’язки з виробничими цехами після чого привласнив партію амуніції на загальну суму більше ніж 2 млн гривень. Злочинець продавав товари волонтерам й мобілізованим місцевим мешканцям.

Під час обшуків було вилучено:

понад 500 комплектів військової форми;

берці та інше взуття;

бафи, балаклави, головні убори;

маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;

партію плитоносок тощо.

Усі вилучені товари будуть передані нашим захисникам.

Фото: СБУ викрила схему продажі військової амуніції в Черкаській області (ssu.gov.ua)