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СБУ разоблачила схему хищения средств в Минобороны

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 10:53
СБУ разоблачила схему хищения средств в Минобороны
Фото: задержанный (ssu.gov.ua)

Стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 млн гривен

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что полковник одного из военных представительств Министерства обороны организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

В СБУ сообщили, что стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесено убытки на сумму свыше 5 млн гривен.

"Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, которые прибывали на ремонт. На самом деле никакие проверки не осуществлялись, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что по данному факту было открыто уголовное производство. После того были проведены обыски, во время которых обнаружили ряд документов, связанных с этой "схемой".

"Сейчас следователи объявили злоумышленнику о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Проверяется также возможная причастность к краже других должностных лиц Минобороны", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе Государственное бюро расследований провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Министерства обороны Украины.

После этого директор ГБР Роман Труба заявил, что бюро рассматривает версию о том, что руководители Министерства обороны Украины входили в преступную группу, которая организовала закупки имущества по завышенным ценам

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