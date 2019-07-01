СБУ викрила схему розкрадання коштів в Міноборони

Фото: затриманий (ssu.gov.ua)

Стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 млн гривень

Контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) встановили, що полковник одного з військових представництв Міністерства оборони організував механізм розкрадання та привласнення коштів державного підприємства "Антонов". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ повідомили, що стратегічному підприємству оборонного комплексу нанесено збитки на суму понад 5 млн гривень.

"Оборудка відбувалась через укладання фіктивних цивільно-правових угод на надання послуг з проведення робіт щодо визначення технічного стану літаків, які прибували на ремонт. Насправді жодні перевірки не здійснювалися, а літаки передавали замовнику із підробленими сертифікатами безпеки, що могло призвести до аварійних ситуацій та людських жертв", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі повідомили, що за даним фактом було відкрито кримінальне провадження. Після того були проведені обшуки, під час який виявили ряд документів, пов'язаниз з цією "схемою".

"Наразі слідчі оголосили зловмиснику про підозру, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Перевіряється також можлива причетність до оборудки інших посадових осіб Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Державне бюро розслідувань провело масові обшуки за місцями проживання посадових осіб Міністерства оборони України.

Після того директор ДБР Роман Труба заявив, що бюро розглядає версію про те, що керівники Міністерства оборони України входили до злочинної групи, яка яка організувала закупівлі майна за завищеними цінами