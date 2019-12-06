СБУ разоблачила схему хищение лесных ресурсов на более чем 5 млн гривен

Фото: хищение лесосырья (ssu.gov.ua)

Руководителю и 10 сотрудникам госпредприятия сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему хищения лесных ресурсов в Харьковской области на сумму в 5,5 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что руководство государственного предприятия "Балаклейское лесное хозяйство" организовало механизм незаконной вырубки деревьев ценных пород, после чего реализовывали лесоматериалы по оптовым ценам. Все к схеме причастны руководитель предприятия и 10 его подчиненных.

"Для нелегального сбыта древесины они вносили в отчетной документации недостоверные сведения о ее количество и санитарное состояние. Задокументированы факты хищения злоумышленниками лесосырья почти 5,5 миллиона гривен", - сообщили в СБУ.

На данный момент 11 должностным лицам сообщено о подозрении в нарушении ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области разоблачили миллионную схему хищения лесоматериалов. Двое предпринимателей занимались скупкой незаконно срубленных деревьев в местных лесхозах, после чего изготавливали пиломатериалы, которые реализовывали в азиатские страны.

Также РБК-Украина писало, что в Одессе разоблачили "черного" госрегистратора, который пытался незаконно совершить отчуждение коммунальной собственности. Он пытался переоформить коммунальную недвижимость на более чем 2 млн гривен на жителей оккупированного Донбасса.