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СБУ викрила схему розкрадання лісових ресурсів на понад 5 млн гривень

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 15:59
СБУ викрила схему розкрадання лісових ресурсів на понад 5 млн гривень
Фото: розкрадання лісосировини (ssu.gov.ua)

Керівнику і 10 працівникам держпідприємства повідомили про підозру

Служба безпеки України (СБУ) викрила схему розкрадання лісових ресурсів в Харківській області на суму 5,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що керівництво державного підприємства "Балаклійське лісове господарство" організувало механізм незаконної вирубки дерев цінних порід, після чого реалізовували лісоматеріали за оптовими цінами. Всі причетні до схеми керівник підприємства та його підлеглих 10.

"Для нелегального збуту деревини вони вносили у звітній документації недостовірні відомості про кількість та санітарний стан. Задокументовані факти розкрадання зловмисниками лісосировини майже 5,5 мільйона гривень", - повідомили в СБУ.

На даний момент 11 посадовим особам повідомлено про підозру у порушенні ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Житомирській області викрили мільйонну схему розкрадання лісоматеріалів. Двоє підприємців займалися скупкою незаконно зрубаних дерев у місцевих лісгоспах, після чого виготовляли пиломатеріали, які реалізовували в азіатські країни.

Також РБК-Україна писало, що в Одесі викрили "чорного" держреєстратора, який намагався незаконно здійснити відчуження комунальної власності. Він намагався переоформити комунальну нерухомість на більш ніж 2 млн гривень на жителів окупованого Донбасу.

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