СБУ в Одессе блокировала незаконное отчуждение коммунальной собственности

Иллюстративное фото (Униан)

Государственный регистратор пытался переоформить коммунальную недвижимость на жителей оккупированного Донбасса

В Одессе Служба безопасности Украины (СБУ) блокировала деятельность "черного" государственного регистратора, который пытался переоформить коммунальную собственность на более 2 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что госрегистратор одного из одесских коммунальных предприятий пытался переоформить собственность на жителей временно оккупированных территорий Луганской области. Для этого он оформил пакет поддельной документации.

"Для сделок с имуществом он грубо нарушал порядок проведения регистрации прав недвижимого имущества. Злоумышленник вносил ложные сведения в государственный реестр недвижимости и отчуждал нежилые помещения, принадлежащие к совместной собственности территориальных общин Одесской области", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что на три объекта недвижимости, которые планировал отчуждать госрегистратор, наложен арест. По предварительным оценкам, сумма имущества составляет более 2 млн гривен.

Государственному регистратору сообщено о подозрении злоупотребление полномочиями (ч. 3 ст. 365-2 Уголовного кодекса Украины).

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ задержала в Киеве двух чиновников Национальной академии аграрных наук Украины на получении взятки. Чиновники требовали 50 тыс. долларов за поставки зерновых на государственные предприятия, входящие в сферу управления академии.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила схему хищения госсредств в Черкасском горсовете. Чиновники заключили сделку, по которой не уплатили более 1,5 млн гривен налога.