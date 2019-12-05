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СБУ разоблачила миллионную схему хищения лесоматериалов

Новости » Общество     05.12.2019 - 16:09
СБУ разоблачила миллионную схему хищения лесоматериалов
Фото: хищение лесоматериалов (ssu.gov.ua)

Суд наложил арест на 12 контейнеров, готовых к экспорту в Восточную Азию

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила схему незаконного экспорта лесоматериалов в Восточную Азию на несколько миллионов гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что двое предпринимателей занимались скупкой незаконно срубленных деревьев в местных лесхозах, после чего изготавливали пиломатериалы, которые реализовывали в азиатские страны.

"Для легализации готовой продукции и формирования пакета таможенной документации они применяли неиспользованные для экспорта о происхождении лесосырья реальных предпринимателей из других регионов. Для "узаконивания" переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с оффшорной компанией на поставку лесоматериалов", - сообщили в СБУ.

По предварительным подсчетам, незаконный экспорт нанес ущерб государству на несколько миллионов гривен.

Как отметили в СБУ, на данный момент суд наложил арест на 12 контейнеров, подготовленных к транспортировке, стоимостью более миллиона гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе СБУ блокировала незаконное отчуждение коммунальной собственности. Государственный регистратор пытался переоформить коммунальную недвижимость на жителей оккупированного Донбасса.

Также РБК-Украина писало, что СБУ блокировала контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. По факту контрабанды культурных ценностей следственные органы начали уголовное производство.

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