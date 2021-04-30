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СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов: дестабилизировали ситуацию накануне праздников

Новина українською → Украина, Пятница 30 апреля 2021 11:30
СБУ разоблачила сеть интернет-агитаторов: дестабилизировали ситуацию накануне праздников Фото: агитаторы дестабилизировали ситуацию в стране накануне майских праздников (ssu.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность разветвленной сети агитаторов. Они через интеренет распространяли информацию, которая дестабилизировала ситуацию в Украине накануне майских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, в Киеве разоблачили уроженца Донецкой области, который публично призывал к захвату власти и агитировал присоединяться в ряды незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО.

"Свои "публикации" он размещал на нескольких аккаунтах в социальных сетях. Во время следственных действий по месту жительства злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности", - сообщили в СБУ.

Ему сообщено о подозрении по ст. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого следователи СБУ сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины еще двум интернет-агитаторам из Черниговской и Волынской областей.

"Злоумышленники агитировали к действиям, направленным на изменение границ государственной границы Украины", - добавили в спецслужбе.

Также по материалам СБУ суд признал виновными в преступлениях по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины двух пропагандистов из Волыни и Сум.

"Установлено, что они распространяли в сети Интернет публикации с антиконституционными призывами. Материалы для своих "статей" злоумышленники брали с пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - отметили в СБУ.

Ранее РБК-Украина писало, что сеть интернет-агитаторов разоблачили в Черниговской и Сумской областях, Запорожье и Одессе.

Также сообщалось, что недавно СБУ разоблачила сеть агитаторов, которые призывали к захвату власти и расправе над силовиками.

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