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СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів: дестабілізували ситуацію напередодні свят

Новость на русском → Україна, П'ятниця 30 квітня 2021 11:30
СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів: дестабілізували ситуацію напередодні свят Фото: агітатори дестабілізували ситуацію в країні напередодні травневих свят (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України викрила діяльність розгалуженої мережі агітаторів. Вони через інтеренет поширювали інформацію, яка дестабілізувала ситуацію в Україні напередодні травневих свят.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зокрема, у Києві викрили уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення влади та агітував приєднуватися до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

"Свої" публікації " він розміщував на декількох акаунтах в соціальних мережах. Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ст.2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Крім цього слідчі СБУ повідомили про підозру за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України ще двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей.

"Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України", - додали в спецслужбі.

Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у злочинах за ч.1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України двох пропагандистів з Волині та Сум.

"Встановлено, що вони поширювали в мережі Інтернет публікації з антиконституційними закликами. Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань", - зазначили в СБУ.

Раніше РБК-Україна писало, що мережа інтернет-агітаторів викрили в Чернігівській та Сумській областях, Запоріжжі та Одесі.

Також повідомлялося, що нещодавно СБУ викрила мережу агітаторів, які закликали до захоплення влади і розправи над силовиками.

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