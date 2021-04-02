Призывали к захвату власти и изменению границ: в Украине разоблачили сеть агитаторов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили межрегиональную сеть интернет-агитаторов. Они призывали к захвату власти и изменению границ.

В рамках следственных действий были проведены обыски по месту проживания агитаторов в

Такие агитаторы действовали на территориях Черниговской, Сумской областях, Запорожье и Одессе.

"Правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами противоправной деятельности в интересах иностранной стороны в ущерб государственной безопасности Украины", - сообщили в СБУ.

Черниговская область

В Чернигове местный житель через интернет распространял материалы, в которых призывал к изменению государственной границы Украины. Также он распространял ложную информацию о Вооруженных силах Украины для дискредитации украинских военных, а также популяризировал боевиков в ОРДЛО.

"Для проведения антиукраинской деятельности злоумышленник администрировал несколько групп в социальных сетях, используя специально созданные аккаунты. Информацию для своих "публикаций" агитатор получал из пропагандистских интернет-изданий РФ и сайтов незаконных вооруженных формирований", - отметили в спецслужбе.

По данному факту возбуждено дело по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Еще один агитатор был выявлен в Прилуках. Он в своей странице одной из соцсетей призвал к захвату государственной власти. Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УКУ.

Сумская область

В Конотопе местный житель через запрещенную в Украину соцсеть распространял материалы с призывами к изменению украинских границ и насильственному свержению конституционного строя. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 и ч. 2 ст. 109 УКУ.

Запорожье

Агитатор распространял на своих страницах в запрещенной соцсети призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Также ведется проверка его причастность к боевикам на Донбассе.

Одесса

Разоблачен администратор группы в соцсетях, который призвал к нарушению общественного порядка, свержению конституционного строя и изменения границ государственной границы. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 УКУ.