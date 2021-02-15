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Захват власти и расправа над силовиками: СБУ разоблачила сеть агитаторов

Новина українською → Киев, Понедельник 15 февраля 2021 11:41
Захват власти и расправа над силовиками: СБУ разоблачила сеть агитаторов Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители разоблачили координируемую из России межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые призывали к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Жителя Тернопольской области разоблачили на агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины.

В Сумской области пресекли незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял контент по захвату государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы.

Этим фигурантам сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место задержания (ssu.gov.ru)
Еще трем агитаторам из Николаева и Волыни сообщили о подозрении по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Они, по данным следствия, на своих страницах запрещенных соцсетей призывали к изменению государственной границы. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для манипуляций.

Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.

Ранее сообщалось, что дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.

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