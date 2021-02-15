Захват власти и расправа над силовиками: СБУ разоблачила сеть агитаторов
Правоохранители разоблачили координируемую из России межрегиональную сеть из шести интернет-агитаторов, которые призывали к свержению конституционного строя и захвата государственной власти в Украине. Один из них подстрекал к физической расправе над правоохранителями.
Жителя Тернопольской области разоблачили на агитации в соцсети к совершению государственного переворота и нарушению территориальной целостности Украины.
В Сумской области пресекли незаконную деятельность жителя Путивля, который распространял контент по захвату государственной власти. Установлено, что материалы для "статей" фигурант получал через запрещенные интернет-ресурсы.
Этим фигурантам сообщили о подозрениях по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.
Они, по данным следствия, на своих страницах запрещенных соцсетей призывали к изменению государственной границы. Также установлено, что двое фигурантов из Волынской области скоординировано администрировали интернет-сообщества и использовали их для манипуляций.
Напомним, Офис генпрокурора объявил подозрение одному из главарей боевиков на Донбассе.
Ранее сообщалось, что дело генерал-майора Службы безопасности Украины Валерия Шайтанова направили в суд. Его обвиняют в государственной измене и подготовке террористического акта.