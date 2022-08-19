СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки

"Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и осуществления DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти", - пишет пресс-служба СБУ.

Всего серверный центр обслуживал более 100 "абонементов". Большинство из пользователей были хакерами из России, а часть из них была подконтрольна российским спецслужбам.

Во время обыска в подпольном серверном центре было изъято:

компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;

банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами;

серверное оборудование.

Фото: СБУ разоблачила подпольный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки (ssu.gov.ua)