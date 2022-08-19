UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

СБУ разоблачила серверный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки

Фото: СБУ разоблачила подпольный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве СБУ разоблачила подпольный серверный центр, который помогал российским хакерам устраивать кибератаки против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Злоумышленники "сдавали в виртуальную аренду" более 100 выделенных серверов, расположенных на территории Киева и за рубежом. В дальнейшем их использовали для взлома компьютеров, кражи паролей и осуществления DDoS-атак, в том числе на сайты органов государственной власти", - пишет пресс-служба СБУ.

Всего серверный центр обслуживал более 100 "абонементов". Большинство из пользователей были хакерами из России, а часть из них была подконтрольна российским спецслужбам.

Во время обыска в подпольном серверном центре было изъято:

  • компьютерную технику, магнитные носители информации и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карты, через которые происходили расчеты с клиентами;
  • серверное оборудование.

Фото: СБУ разоблачила подпольный центр, который помогал хакерам России устраивать кибератаки (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во Львове СБУ разоблачила схему чиновницы и ее сообщников, которые помогали военнообязанным бежать за границу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаСлужба безопасности УкраиныРоссийская Федерация