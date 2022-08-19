СБУ викрила серверний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки

У Києві СБУ викрила підпільний серверний центр, який допомагав російським хакерам влаштовувати кібератаки проти України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Зловмисники "здавали у віртуальну оренду" понад 100 виділених серверів, розташованих на території Києва та за кордоном. У подальшому їх використовували для зламу комп’ютерів, крадіжки паролів і здійснення DDoS-атак, у тому числі на сайти органів державної влади", - пише пресслужба СБУ.
Загалом серверний центр обслуговував більше 100 "абонементів". Більшість з користувачів були хакерами з Росії, а частина з них була підконтрольна російським спецслужбам.
Під час обшуку в підпільному серверному центрі було вилучено:
Фото: СБУ викрила підпільний центр, який допомагав хакерам Росії влаштовувати кібератаки (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Львові СБУ викрила схему чиновниці та її спільників, які допомагали військовозобов'язаним втекти за кордон.
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