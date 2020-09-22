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СБУ разоблачила руководителя НАН Украины на взятке в 200 тысяч долларов

Автор: Максим Зайченко

Служба безопасности Украины разоблачила одного из руководителей Национальной академии наук на вымогательстве денег. Он требовал от бизнесмена 200 тысяч долларов за содействие в передачи земли в Киеве.

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, за эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка.

"Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины. Оперативники спецслужбы задержали сообщника чиновника в Киеве, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения первой части неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщили о подозрениях по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, ранее СБУ разоблачила главу Харьковского окружного админсуда на даче взятки.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой за получение взяток.

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