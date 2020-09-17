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Если взятки берут правоохранители - их нужно сажать, - Зеленский

Львов, Четверг 17 сентября 2020 15:45
Если взятки берут правоохранители - их нужно сажать, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский пригрозил правоохранителям тюрьмой в случае требования взяток и "крышевания" бизнеса. По его словам, правоохранители не редко занимаются "крышеванием" различного бизнеса.

Об этом Зеленский заявил во время визита во Львовскую область.

Зеленский отметил, что борьба с взяточничеством является его личным долгом как президента.

"Мы знаем, как правоохранители "крышуют" тот или иной бизнес. Я разговаривал с "айтишниками". Еще два года назад к ним заходили "сбушники" и просто клали компанию, возродить которую потом невозможно. Если это западные компании - то они не возвращаются на рынок совсем. Сейчас такого нет. Но, если такое будет, то надо сажать в тюрьму и правоохранителей. Мы ко всем доберемся", - сказал Зеленский.

Он добавил, что многие взяточники находятся среди чиновников в областях на местах.

Напомним, вчера НАБУ опубликовало материалы, на которых нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко требует взятки за голосование определенных законопроектов. После этого нардепа исключили из фракции. При этом Зеленский заявил, что Юрченко обязательно сядет в тюрьму.

Также РБК-Украина писало, что в Полтаве на взятке в 80 тысяч долларов задержали следователя Государственного бюро расследований и полицейского.

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Новости Украины Общество Владимир Зеленскийвзяткаправоохранители
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