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СБУ викрила керівника НАН України на хабарі у 200 тисяч доларів

Автор: Максим Зайченко

Служба безпеки України викрила одного з керівників Національної академії наук на вимаганні грошей. Він вимагав від бізнесмена 200 тисяч доларів за сприяння в передачі землі в Києві.

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Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За попередніми даними слідства, за цю суму він гарантував бізнесменові сприяння в укладенні договору інвестиційної діяльності з подальшою передачею в постійне користування земельної ділянки.

"Земля, розташована в столичному регіоні площею 0,41 га, знаходиться у власності НАН України. Оперативники спецслужби затримали спільника посадовця в Києві, згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України після отримання першої частини неправомірної вигоди", - йдеться в повідомленні.

Зараз керівнику держпідприємства і його спільникові повідомили про підозри за ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила голову Харківського окружного адмінсуду на дачі хабара.

Також РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський погрожував правоохоронцям в'язницею за отримання хабарів.

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