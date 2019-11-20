ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ разоблачила производство поддельных лекарств на более 5 млн гривен

Новости » Общество     20.11.2019 - 18:57
СБУ разоблачила производство поддельных лекарств на более 5 млн гривен
Фото: производство фальсификата (ssu.gov.ua)

Фальсифицированные медпрепараты распространялись по всей Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала производство фальсифицированных лекарственных средств в Днепре. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что злоумышленники изготавливали в больших объемах медпрепараты с содержанием спирта неизвестного происхождения и качества.

"Продукцию злоумышленники реализовывали через подконтрольные коммерческие структуры аптечным сетям и лечебным учреждениям по всей территории Украины", - рассказали в СБУ.

Во время обысков по местам изготовления и хранения фальсификата, были изъяты лекарственные средства, по предварительным оценкам, стоимостью более 5 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.321-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об осуществлении подозрений фигурантам производства и избрании им меры пресечения.

Фото: производство фальсификата (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР". Незаконную легализацию боевиков и россиян организовала жительница Донецкой области.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области СБУ заблокировала незаконную добычу полезных ископаемых. В частности, одна из частных компаний с 2016 года незаконно добывала песок, чем нанесла ущерб государству на 50 млн гривен.

СБУ задержала агента РФ, призывавшего совершать теракты в День достоинства В Днепре дали старт строительству нового аэропорта: в ОДА приехала проектная команда DCH
Новости Украины ДнепрФК ДнепрСлужба безопасности Украинымедпрепаратыфальсификат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь