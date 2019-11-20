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В Одесской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых на 50 млн гривен

Новости » Общество     20.11.2019 - 15:17
В Одесской области выявили незаконную добычу полезных ископаемых на 50 млн гривен
Фото: незаконная добыча песка (ssu.gov.ua)

Частная фирма с 2016 года занимался незаконной добычей песка в Белаевском районе

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах в Одесской области, которая нанесла ущерб государству на почти 50 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что с 2016 года частная коммерческая структура занималась незаконной добычей песка в Белаевском районе.

"Через два года фирма узаконила выборку полезных ископаемых. Поскольку в то время залежи в легальном месторождении иссякли, то злоумышленники самовольно захватили соседний карьер. Песок отгружали дорожно-ремонтным предприятиям региона. По заключению экспертов, предварительная сумма нанесенного государству ущерба от незаконной разработки недр составляет более 50 млн гривен", - рассказали в СБУ.

На данный момент проводится проверка изъятой документации фирмы, а также проводятся обыски по местам жительства и работы фигурантов дела. На технику, использованную при добыче, наложен арест. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на Донбассе СБУ выявила незаконную добычу угля. Организовали добычу угля на шахте "Горняк" шесть человек. За полгода злоумышленники добыли 2,5 тысячи тонн угля, нанеся ущерб на 8 млн гривен.

Также сообщалось, что в Харьковской области выявили схему хищения лесных ресурсов на почти 100 млн гривен. Злоумышленники незаконно вырубили более 18 тыс. деревьев.

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