ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ блокировала легализацию россиян и боевиков в Украине

Новости » Происшествия     20.11.2019 - 15:17
СБУ блокировала легализацию россиян и боевиков в Украине
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Незаконную легализацию боевиков и россиян организовала жительница Донецкой области

В Донецкой области правоохранители выявили и блокировали механизм незаконной легализации в Украине граждан России и боевиков так называемой "ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Как установили оперативники, жительница области за денежное вознаграждение, используя связи в правоохранительных органах, планировала оформлять документы гражданам РФ и боевикам.

"Первым заказчиком "услуг" стал гражданин страны-агрессора, который длительное время находился на временно оккупированной территории Донецкой области и сотрудничал с представителями террористических группировок", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что злоумышленница вместе с "клиентом" была задержана во время передачи паспорта гражданина Украины в обмен на денежное вознаграждение. Сейчас продолжаются следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

"Мероприятия осуществлялись в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 и ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области СБУ задержала мужчину, который сотрудничал с российскими спецслужбами и распространял призывы к совершению терактов в День достоинства и свободы. Мужчина согласился на сотрудничество с РФ из идеологических соображений.

В Харькове агента российской разведки приговорили к 12 годам заключения СБУ заблокировала канал финансирования "ДНР"
Новости Украины легализацияДНРСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь