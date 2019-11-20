СБУ викрила виробництво підроблених ліків на понад 5 млн гривень

Фото: виробництво фальсифікату (ssu.gov.ua)

Фальсифіковані медпрепарати поширювалися по всій Україні

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала виробництво фальсифікованих лікарських засобів в Дніпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що зловмисники виготовляли у великих обсягах медпрепарати з вмістом спирту невідомого походження та якості.

"Продукцію зловмисники реалізовували через підконтрольні комерційні структури аптечним мережам і лікувальним установам по всій території України", - розповіли в СБУ.

Під час обшуків на місцях виготовлення та зберігання фальсифікату, були вилучені лікарські засоби, за попередніми оцінками, вартістю понад 5 млн гривень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про здійснення підозр фігурантам виробництва і обрання їм запобіжного заходу.

Фото: виробництво фальсифікату (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області правоохоронці виявили і блокували механізм незаконної легалізації в Україні громадян Росії і бойовиків так званої "ДНР". Незаконну легалізацію бойовиків і росіян організувала мешканка Донецької області.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області СБУ заблокувала незаконний видобуток корисних копалин. зокрема, одна з приватних компаній з 2016 року незаконно видобувала пісок, чим завдала збитків державі на 50 млн гривень.