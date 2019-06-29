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СБУ разоблачила пособника террористов, который поставлял боевикам автомобили

Новости » Происшествия    29.06.2019 - 03:19
СБУ разоблачила пособника террористов, который поставлял боевикам автомобили
Иллюстративное фото (УНИАН)

Мужчина возил с Европы машины транзитом через Россию и продавал в ОРДЛО

Служба безопасности Украины блокировала нелегальный канал поставки автомобилей из Европы террористам в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ разоблачила пособника террористов, который поставлял боевикам автомобилиСБУ.

Выяснилось, что начиная с 2016 года житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили, которые регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов он переправлял машины транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированные территории.

"Сотрудники СБУ установили, что "перевозчик" платил российской оккупационной администрации от 2 до 5% стоимости при регистрации ввезенных грузовиков в ОРДЛО. За время существования противоправного механизма злоумышленник переправил более 20 грузовых автомобилей общей стоимостью почти 13 млн гривен", - отметили в СБУ.

Мужчину задержали во время очередной попытки вывоза грузовиков через государственную границу Украины. Сейчас задержанному объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 УКУ. Также наложен запрет на вывоз транспортного средства с территории страны и его отчуждение.

Напомним, недавно украинская военная разведка выявила, что российские оккупационные администрации на Донбассе ищут дополнительные "мобилизационные ресурсы" на временно оккупированной территории в ОРДЛО для укомплектования незаконных вооруженных формирований. Также на Донбассе готовятся провести перепись населения.

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