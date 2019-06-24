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СБУ разоблачила схему поставки продуктов питания в ОРДЛО

Новости » Происшествия    24.06.2019 - 14:03
СБУ разоблачила схему поставки продуктов питания в ОРДЛО
Фото: изъятые продукты (ssu.gov.ua/ua)

Службой безопасности Украины начислены убытки государственному бюджету в размере 7, 7 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали схему поставки продуктов питания на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что в течение 2017 года два коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты питания в адрес иностранных компаний транзитом через территорию РФ.

"Но коммерсанты совершили незаконную поставку продуктов питания на временно оккупированные территории нашего государства на общую сумму свыше 500 млн гривен. После пересечения украинско-российской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доправлялась организаторами противоправной схемы на территории ОРДЛО", - говорится в сообщении.

 
Фото: изъятые продукты и автомобили (ssu.gov.ru/ua)

В СБУ сообщили, что только по одному из контрактов на поставку продуктов питания якобы в одну из африканских стран начислены убытки государственному бюджету в размере 7, 7 миллионов гривен.

"Сейчас следователи СБУ объявили трем фигурантам производства о подозрении по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили и прекратили противоправную деятельность группы лиц, которые оказывали содействие террористической организации "ДНР". Тогда сообщалось, что СБУ перекрыла поставки товаров из оккупированных территорий Донбасса.

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