СБУ викрила одну з громадських організацій на пропаганді "руського міру"

Фото: обшуки (ssu.gov.ua)

Організація виготовляла та розповсюджувала антиукраїнські матеріали

Служба безпеки України (СБУ) викрила і блокувала діяльність однієї з громадських організацій, яка займалася антиукраїнською діяльністю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Оперативники встановили, що представники організації пропагували ідеї так званого "руського міру".

"На замовлення та фінансування спецслужб РФ агітатори, зокрема виготовляли та розповсюджували матеріали, спрямовані на порушення територіальної цілісності нашої країни", - повідомили в СБУ.

У ході обшуків виявили друковану продукцію, оргтехніку та інші предмети, що підтверджують протиправну діяльність".

Фото: обшуки (ssu.gov.ua)

Слідчі дії тривають в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 110 КК України.

Нагадаємо, прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) спільно з працівниками Служби безпеки України затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Раніше, 3 листопада, в Києві був затриманий екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який підозрюється у державній зраді.